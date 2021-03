Michelinsterren gelekt; Etten-Leurs restaurant heeft een ster

Dat Tilia in Etten-Leur maandag een Michelinster krijgt, lekten zaterdag al uit (illustratieve foto: Restaurant Citrus). vergroot

Brabant krijgt er een sterrenrestaurant bij. Het gaat om restaurant Tilia in Etten-Leur. Maandag worden de Michelinsteren officieel bekend gemaakt maar zaterdag lekten via de website van Michelin de namen van nieuwe restaurants al uit. Chefkok Carlo Chantrel van Tilia is geen nieuwkomer, hij heeft al 27 sterren op zijn naam staan. Tot enkele maanden geleden heette het restaurant De Zwaan, dat ook al beloond werd met een Michelinster.

Volgens het horecaplatform dat de nieuwe namen ook meldt, zijn de nieuwe namen van restaurants met een Michelinster per ongeluk door hen gemeld. Alleen de nieuwkomers zijn hierdoor bekend. Het is nog onduidelijk welke restaurants een ster verliezen of er een bij krijgen. In totaal zijn er tien nieuwkomers met een ster achter hun naam.

Maandag uitreiking

Volgens Misset Horeca telt Nederland twee nieuwe restaurants met twee sterren. Maandag wordt de volledige lijst met Michelinsterren bekend gemaakt. Eerder werden door Michelin al de Bib Gourmands uitgereikt. Dit is het kleine zusje van de Michelinster. De 'Bib' gaat naar uitstekende restaurants met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Een driegangenmenu mag dan niet meer kosten dan 39 euro. Ook zaten daar twee Brabantse nieuwkomers tussen.



