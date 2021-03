Twee Brabantse restaurants bekroond met bijzondere onderscheiding Bib Gourmand

De trotse eigenaren van Alma Bodega in Oisterwijk Wouter en Malou (Foto: Pieter de Hoop) vergroot

Twee horecazaken in Brabant zijn toegevoegd aan de lijst restaurants met een Bib Gourmand. Dat is een onderscheiding van Michelin voor restaurants met een erg goede prijs kwaliteit verhouding. De 'Bibs' gaan naar Bodega in Oisterwijk en Citrus in Den Bosch.

Gastvrouw Malou van Bodega in Oisterwijk klinkt opgetogen. "We bestaan pas een jaar waarvan 9 maanden fysiek open en dan toch zo beloond worden. Dat is fantastisch."

Dromen van een ster

Malou en haar vriend Wouter, die chefkok is, openden Alma Bodega in oktober 2019. "We hebben boven een fine dining 'Alma' en beneden een wat luxere bistro 'Bodega'. Die laatste heeft de Bib-onderscheiding gekregen. Wie weet krijgen we ooit nog een ster voor Alma erbij. Dat zou helemaal gekkenhuis zijn. Maar op dit moment zijn we zijn hier al dolblij mee."

Ook voor Citrus in Oisterwijk is het goed. "We staan eindelijk weer culinair op de kaart. Na de Michelinster destijds voor chefkok Cas Spijkers is er nooit meer een restaurant geweest die een internationale erkenning kreeg."

Gespot

De inspecteur van de Bib Gourmands is waarschijnlijk door Malou gespot. "Het was hartje zomer en ik kwam zo maar op mijn slippers naar het restaurant. Toen zag ik een man lopen bij wie ik een gevoel kreeg 'dit zou wel eens een inspecteur kunnen zijn'."

"Vraag me niet waarom ik dat dacht, maar ik ben toen uit voorzorg bij de buren schoenen gaan halen zodat ik er wat netter bij liep. Verder hebben we niks anders gedaan hoor."

Ook chefkok Paul Hermes kreeg voor zijn Bossche restaurant Citrus een Bid Gourmand. (Foto: restaurant Citrus) vergroot

Voorwaarde voor een Bib Gourmand is dat een menu drie gangen heeft en niet duurder is dan 39 euro en natuurlijk moet de kwaliteit uitstekend zijn. Dat geldt ook voor Citrus in Den Bosch waar Paul Hermes de scepter zwaait.

Ook deze Bossche chefkok is trots. "Het is wat zuur dat we nu in lockdown zitten maar zodra we weer helemaal open kunnen, schreeuw ik het van de daken. Tot die tijd loop ik met een grote glimlach op mijn gezicht."

Een van de gangen van het keuzemenu van Citrus dat niet duurder is dan 39 euro voor 3 gangen (foto: Restaurant Citrus). vergroot

Citrus bestaat 8 jaar. "Ik weet niet wat er ondertussen verbeterd is, waardoor ik nu wel een Bib Gourmand krijg. Het is nog wat onwerkelijk allemaal nu het restaurant zo stil is en er alleen gerechten worden afgehaald."

De lijst van restaurants in Nederland met een Bib Gourmand telt dit jaar in totaal 138 namen. Michelinsterren gaan naar restaurants met een uitzonderlijke kwaliteit.

Twee Brabantse afvallers

Er zijn behalve twee Brabantse nieuwkomers ook twee restaurants uit onze provincie verdwenen van de lijst. Het gaat om Stadstuin in Breda en In het lelijke eendje in Etten-Leur. In beide gevallen bestaan de restaurants niet meer.

Het bekendmaken van de Bib Gourmands is een opwarmertje voor de uitreiking van hun grote broer: de Michelinster. Dat gebeurt 29 maart. Dan wordt ook de volledige lijst met 138 Bib Gourmand restaurants gepresenteerd. Net als vorig jaar zitten daar 19 Brabantse restaurants tussen.

