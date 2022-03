Flatspringer wil na eis van 20 jaar plots de waarheid zeggen

Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties

De zogenoemde flatspringer Azzedine A. die is veroordeeld voor de moord op Soufian Zouagh (25) in Breda heeft maandag bij het gerechtshof in Den Bosch geëmotioneerd een nieuwe verklaring afgelegd. Die moet in hoger beroep zijn onschuld aantonen.

