Lieshout heeft weer een klokkenspel... oh nee, toch niet

Het dorpscarillon voor het dorpshuis in Lieshout stond er pas een week, maar nu is het al weer weg. De constructie van het klokkenspel is namelijk niet stevig genoeg.

Tot voor kort stond het carillon op het oude gemeentehuis van Lieshout. Het werd in 1989 door de bevolking geschonken aan de toenmalige gemeente. Op de klokken staan de namen van gulle gevers gegraveerd. Maar de gemeente is opgeheven en het gemeentehuis verkocht. Omdat er appartementen komen, moet het carillon plaatsmaken.

Het werd een carillon in de vorm van lelietje-van-dalen, drie sprieten waaraan de klokken als een soort bloemen hangen. "Twee maanden hebben ze hier gewerkt aan het trekken van kabels en het storten van beton”, zegt Joost van Wijk van het dorpshuis. Vorige week maandag werd het carillon door Eijsbouts geplaatst.

"Het zag er mooi uit en het klonk ook prachtig. Maar dat was van korte duur", zegt van Wijk lachend. "Meteen bij de plaatsing stonden de sprieten al te wiebelen, terwijl het vrijwel windstil was. En de zwaarste klokken aan zo’n spriet wegen 80 kilo, dus dat was best gevaarlijk."

Een suggestie om de sprieten met een ring bovenin aan elkaar vast te maken kon niet op goedkeuring van de gemeente rekenen. Ook volgens Koninklijke Eijsbouts is dat nooit een serieuze optie geweest. Volgens hen was het carillon ook niet onveilig en was het zelfs de bedoeling dat de sprieten een beetje zouden bewegen. Nu dat in de praktijk tot gevoelens van onveiligheid leidt, hebben ze besloten het weer weg te halen en te veranderen.