Hans is vrijwilliger voor stervende mensen, maar sinds corona ligt dat stil

Vrijwilliger Hans van Vastenhoven (foto: VPTZ Nederland).

Al jarenlang ondersteunt Hans van Vastenhoven als vrijwilliger terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers. Maar door corona is het werk van Hans en zijn tientallen collega-vrijwilligers zo goed als stil komen te liggen. En zelfs nu de meeste maatregelen overboord zijn, lukt het niet om de hulp weer op te starten. "Ik word nauwelijks meer gevraagd. Heel jammer, want ik heb de tijd."

Stervensbegeleiding mag je het van Hans niet noemen. “We ondersteunen de mantelzorgers. Zij zijn in de laatste weken van het leven van een dierbare vaak overbelast.” Er zíjn, dat is wat Hans nu al bijna dertien jaar als vrijwilliger doet: “Soms ga ik in een hoekje een boek lezen. Ik zeg altijd: u hoeft mij niet te entertainen. Maar praten mag wel natuurlijk. Soms vertellen mensen met het fotoalbum erbij al na een uur een heel intiem verhaal.”

Ondertussen kunnen de mantelzorgers dan even bijkomen. "Wij zijn er meestal vier uur. En dan kunnen de mantelzorgers iets voor zichzelf doen: bij de buurvrouw koffie drinken, naar de kapper: noem maar op." Hélène Vissers coördineert de dertig vrijwilligers voor Tilburg en omgeving. Ze vult aan: “De mantelzorger moet met een gerust hart even weg kunnen. Zodat hij de zorg vol kan houden. En de vrijwilligers hebben niet de opdracht met iemand in gesprek te gaan. Als iemand niet wil praten is het ook goed, dan gaan we er ook gewoon zitten.” Hans: “Het komt ook wel voor dat iemand niet meer kán praten.”

Vanaf het begin van corona kwam dit vrijwilligerswerk in de verdrukking: “Er was paniek”, herinnert Hélène zich. “Op één na is alles toen gestopt.” Nu de coronamaatregelen overboord zijn, kan de zorg weer worden opgepakt. Maar dat gebeurt nog maar nauwelijks. Tot teleurstelling van Hans: “Ik word nauwelijks meer gevraagd. Heel jammer, want ik ben beschikbaar, ik heb tijd.”

