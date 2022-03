Tilburgers massaal naar D'n Opstoet maar volgend jaar wel weer in de winter

Foto: MaRicMedia

Niemand weet hoeveel mensen zondag eigenlijk in Tilburg waren bij D’n Opstoet, maar dat het volle bak was in de binnenstad is wel zeker. De uitgestelde carnavalsoptocht trok duizenden Tilburgers naar de stad. Zowel de horeca als de organisatie van de optocht zijn dolblij. "Het is een bevrijding."

Agnes van der Straaten Geschreven door

In het zonnetje bij een graad of negentien kwamen de carnavalswagens allemaal voorbij. Twee jaar stonden ze te verstoffen in de bouwhal, maar nu kon iedereen ze toch nog zien. Patrick Dewez, voorzitter van de Carnavalsstichting Tilburg, kon zich van tevoren geen voorstelling maken van het aantal kijkers naar D’n Opstoet. Maar toen hij, met de andere leden van het bestuur, in een cabrio vooraan in de Stoet door de Tilburgse straten reed, zag hij veel mensen langs de kant staan en de meesten waren ook nog eens verkleed.

"Dat was echt een cadeautje."

Dewez: "Iedereen was uitgelaten en blij. Met dat weer was het ook geen straf om nog een uurtje langer langs de kant te staan. Normaal gesproken doe ik thermo-ondergoed aan, sjaal goed om, maar dat was nu helemaal niet nodig." Door het mooie weer zaten ook de terassen vol. Horecaondernemer Elsemieke Frijters van het Bruin Kafee aan het Piusplein kan ook de dag erna haar enthousiasme niet onderdrukken. "We hebben zo genoten van het weer. Dat was echt een cadeautje. Iedereen was zo blij en vrolijk. Ik heb spierpijn in mijn armen van de hele dag zwaaien met de mensen."

"Na twee jaar corona hebben we nu voor het eerst weer gedraaid als een normale zaak"

Ook financieel was de zondag een opsteker voor Frijters. Als nieuwe eigenaren van het café konden ze twee jaar geleden na net twee weken open te zijn geweest de zaak vanwege corona weer sluiten. Ze is in haar kantoor de opbrengst van afgelopen zondag aan het tellen en daar wordt ze heel blij van. "Na twee jaar corona hebben we nu voor het eerst weer gedraaid als een normale zaak. We hebben niks te klagen hoor. Dat willen we ook niet. Maar nu het echt weer mag : oh wat worden wij daar gelukkig van. Het is een bevrijding”, vertelt Frijters glunderend. Buurman Rick Spijkers van Gastrobar Rix is het helemaal met haar eens. "Het gevoel is weer positief en je hebt weer zin om te ondernemen en leuke dingen te organiseren. Er hing een mooi sfeertje in de binnenstad. Het was een beetje een bevrijdingssfeertje. Het mag weer, 'het kan weer'-gevoel.”

"Het is cultureel erfgoed waar je het over hebt."

Toch wil eigenlijk niemand dat carnaval voortaan in de zomer wordt gevierd, waar de kans op lekker weer natuurlijk vele malen groter is. ”De optocht hoort bij carnaval", vertelt Dewez. "Het is cultureel erfgoed waar je het over hebt. Dat hoort gewoon op die plek. Veertig dagen voor Pasen.” Spijkers is het daar helemaal mee eens. “Als je het mij vraagt hoort de optocht in de winter, lekker met een warme groenoranje sjaal om. Maar voor een keertje was het geen straf om het eens zo te doen.”