Man slaat tijdens stapavond man én vrouw bewusteloos: wie herkent hem?

Man slaat man én vrouw bewusteloos na woordenwisseling in Den Bosch

Een man heeft afgelopen oktober in Den Bosch een man én een vrouw bewusteloos geslagen. De politie heeft de beelden daarvan maandag gedeeld in Bureau Brabant, in de hoop dat iemand de dader herkent. De vrouw hield een hersenschudding over aan de klap.

Sven de Laet Geschreven door

In de buurt van een café aan de Kruisstraat ontstaat op zaterdag 16 oktober iets na middernacht een woordenwisseling. Dat gaat zo even door. Als er vervolgens wat wordt geduwd en getrokken, loopt de ruzie al snel uit de hand. Een man in een houthakkersoverhemd haalt plotseling twee keer vol uit. Hersenschudding

Eerst slaat hij een man bewusteloos, dan de vrouw. Zij gaan allebei meteen naar de grond. De vrouw mist tijdens haar val maar net een plantenbak. Ze houdt er uiteindelijk een hersenschudding aan over. De man komt er vanaf met een bloedneus.

Naast een hersenschudding hield de vrouw er de nodige blauwe plekken aan over (foto: privéarchief)