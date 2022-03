Man uit auto geslingerd op A4 bij Bergen op Zoom

Bij een ongeluk op de A4 bij Bergen op Zoom is maandagavond een man zwaargewond geraakt. Een traumahelikopter landde op de snelweg om hulp te verlenen.

"De man is uit de auto geslingerd en op het wegdek terechtgekomen", meldt een woordvoerder van de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zat alleen in de auto.

Hoe het ongeluk is gebeurd is niet duidelijk, maar de politie meldt dat het om een eenzijdig ongeluk gaat.

De A4 richting Antwerpen was tijdelijk dicht tussen Steenbergen en knooppunt Zoomland. Rond acht uur was de weg weer open.