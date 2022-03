Boxtelaar runde drugslab in de kelder van zijn villa: 7,5 jaar celstraf

Een 52-jarige man uit Boxtel moet 7,5 jaar de cel in, omdat hij betrokken was bij een drugsorganisatie. In de zomer van 2019 ontdekte de politie een drugslab in de kelder van zijn villa is Esch. Ook zou hij een rol spelen bij de aanleg van zo'n zelfde lab in het Zeeuwse Rilland.

De Boxtelaar kwam al een tijd voor de ontdekking van het lab in beeld bij de politie, na een ontmoeting met een verdachte in een andere zaak. Al snel besloot de politie hem ook in de gaten te houden en zijn telefoon af te luisteren. Tijdens een van die gesprekken, sprak hij over het drugslab in Esch.

Xtc en amfetamine

Dat lab vond de politie even later in de kelder van de villa, die de man verhuurde. Daar stond een ketel van duizend liter, maar ook vaten en jerrycans vol drugs. Achteraf bleek dat er in de maanden voor de ontdekking xtc en amfetamine is geproduceerd in de kelder.

Na de ontdekking werd in eerste instantie alleen het stel dat de villa huurde opgepakt. Dat waren een 49-jarige man uit Hengelo en een 40-jarige vrouw uit Hongarije. De Boxtelnaar vertelde toen 'erg geschrokken' te zijn en nooit iets te hebben gemerkt.

Chantage

Later bleek dat de eigenaar weldegelijk een rol speelde, al ontkende hij dat tijdens de rechtszaak nog altijd. Volgens de man werd hij gechanteerd en zou hij onder druk zijn kelder ter beschikking hebben gesteld.

De rechter ging daar niet in mee. Uit onderzoek kwam naar voren dat de man zelf meewerkte aan de productie, mensen aanstuurde, aankopen deed en besliste of en wanneer de productie zou stoppen. Later bleek dat hij ook bij de aanleg van een soortgelijk drugslab in Rilland betrokken zou zijn geweest.

Strengere straf

De rechter legt de Boxtelnaar een zwaardere straf op dan de 6,5 jaar die oorspronkelijk geëist werd. Een belangrijke reden daarvoor is dat er in de kelder zowel xtc als amfetamine geproduceerd is. Daarmee zouden er over een langere periode niet één, maar twee drugslabs in gebruik zijn geweest. Ook telt volgens de rechtbank mee, dat de man een belangrijke rol had in de organisatie.

In deze video zie je hoe het drugslab eruitzag: