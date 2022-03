Nog maar 11 coronapatiënten op intensive care, daling besmettingen zet door

Het aantal patiënten dat met het coronavirus in de Brabantse ziekenhuizen wordt opgenomen blijft dalen, net als het aantal nieuwe coronabesmettingen. Ook liggen er veel minder mensen met het virus op de intensive care. Dat blijkt uit nieuwe weekcijfers van het RIVM en het ROAZ in onze provincie.

Voor de derde opeenvolgende week laat het aantal mensen dat een positieve testuitslag kreeg een afname zien. Na de 37.502 coronabesmettingen van vorige week meldt het RIVM er nu 23.713 in onze provincie. Ook in de rest van Nederland is een daling te zien. Zo is in het hele land het aantal coronagevallen gezakt van 313.318 naar 222.366.

Ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen is dat nu ook duidelijk te merken. Nadat het aantal coronapatiënten daar vorige week voor het eerst in lange tijd een lichte daling liet zien, zet die afname nu ook daadwerkelijk door. Er liggen nu 289 mensen met het coronavirus in de ziekenhuizen, tegenover 332 patiënten vorige week.

Op de intensive care (ic) is dat aantal fors afgenomen. Daar liggen nu 11 coronapatiënten, tegenover 29 vorige week.

In alle Nederlandse ziekenhuizen is het beeld redelijk stabiel. Daar lagen maandag 2051 mensen met corona, van wie 135 op de intensive care. Een week eerder waren dat er 2017, van wie 148 op de ic.

Coronamaatregelen

Sinds vorige week woensdag zijn nog meer coronamaatregelen losgelaten, zoals het mondkapje in het openbaar vervoer en het thuiswerkadvies. Ook ging het coronatoegangsbewijs voor evenementen met meer dan 500 bezoekers de koelkast in.

Wel blijven de basisadviezen van kracht, zoals regelmatig handen wassen, afstand houden waar mogelijk en het goed ventileren. Ook gelden de quarantaine- en isolatiemaatregelen na een positieve coronatest nog.

