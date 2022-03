Gewonde vrouw gevonden op straat in Kaatsheuvel na melding van steekpartij

Mogelijke steekpartij in huis Kaatsheuvel (foto: Jack Brekelmans - SQ Vision).

Een vrouw is dinsdag gewond op straat gevonden in Kaatsheuvel. De politie vermoedt dat ze slachtoffer is van een steekpartij. Ook een jongen is lichtgewond geraakt. Het zou gaan om een 'conflict in de familiesfeer'.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Iets na half zes kreeg de politie een melding van een steekpartij in een huis aan de Monseigneur Völkerstraat in Kaatsheuvel. Het is niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens enkele buurtbewoners zou er vaker ruzie zijn in het huis. De vrouw is lichtgewond, dat geldt ook voor de jongen. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie twitterde in eerste instantie dat ook een man zou zijn aangehouden, maar trok dat bericht later in.

Foto: Jack Brekelmans - SQ Vision