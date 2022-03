Honderden passagiers urenlang vast in trein: 'Iedereen was boos op de NS'

Ruim tweehonderd passagiers zaten dinsdag zes uur vast in een trein ter hoogte van Zevenbergschen Hoek. De trein ging stuk en kwam tot stilstand vlak na de Moerdijkbrug in Brabant. Hulp liet lang op zich wachten. De eerste evacuatietrein die ze verder zou brengen, kon uiteindelijk ook niet verder rijden.

Doordat de trein stilviel, strandde ook de reizigers in een achteropkomende trein. Zij zijn na anderhalf uur geëvacueerd. Volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail ging het in totaal om 400 tot 500 gedupeerden.

Passagiers moesten daardoor twee keer overstappen in een andere trein, om uiteindelijk in Breda te belanden. Dat nam alles bij elkaar zes uur in beslag.

Nassar Chakir is een van de ruim tweehonderd passagiers die vastzat in de eerste trein die strandde. Hij was onderweg van zijn woonplaats Den Haag naar zijn werk in Tilburg.

“Het ging allemaal zo traag, we hebben weinig informatie gekregen. Het eerste half uur hoorden we niets, weer een half uur later hoorden we dat er een bovenleiding kapot zou zijn en weer een half uur later hoorden we dat trein niet verder zou rijden. In zo'n situatie verwacht je toch dat ze een evacuatieplan hebben?”

De NS zette een evacuatietrein in om de passagiers verder te brengen en de reizigers stapten over op die trein. “Op het moment dat we daarin zaten, bleek dat die trein niet verder kon rijden en moesten we weer uren wachten.”

Ze konden op dat moment geen kant op. "De deuren waren gesloten. Aan de ene kant van het spoor was een hoog hek met de snelweg erachter. Aan de andere kant vier spoorrails en een hoog hek."

Volgens hem was de sfeer in eerste instantie gemoedelijk. "Maar na een paar uur was het minder gezellig. Mensen mopperden en belden met de NS om meer te weten te komen. Iedereen was boos op de NS."

Na zes uur belandden ze uiteindelijk in een derde trein die ze naar Breda bracht. "Volgens de intercom zouden we in Breda opgevangen worden, zodat we ons verhaal konden doen. Maar er was niemand die ons daar opving, totaal geen nazorg. Ik ben doorgereisd naar m'n werk in Tilburg."