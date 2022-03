Cyberaanval op woningcorporatie Zayaz, mogelijk data van huurders gelekt

Woningcorporatie Zayaz is slachtoffer geworden van een cyberaanval. De aanval op de computersystemen van de Bossche woningcorporatie was afgelopen zondag. Wat de gevolgen van de aanval zijn is nog niet duidelijk maar de systemen liggen nog plat. Mogelijk zijn de persoonsgegevens van de mensen uit de 13.500 woningen die zij verhuren gelekt.

“We weten nog niet exact wat er aan de hand is. Dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken", vertelt Lianne van Klaveren van Zayaz.

De cyberaanval kwam aan het licht toen de corporatie merkte dat ze niet goed bereikbaar waren voor klanten. "Toen zijn we onderling gaan rondbellen en kwamen er gaandeweg achter dat er meer aan de hand was.”

Alles is platgelegd

Hoe de aanval precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. "We zijn aangevallen op een van onze systemen. Op welke dat precies is weten we niet, maar door de aanval is alles platgelegd. Omdat het ook kan gaan om privacygevoelige informatie hebben we een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens."

Hoe lang het nog duurt voordat de corporatie weer normaal bereikbaar is, kon de woordvoerder niet zeggen.