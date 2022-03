Gewapende overvaller verrast supermarktpersoneel tijdens openen van winkel

1/1 Gewapende overval Jumbo-supermarkt in Waalwijk: 'Veel politie op de been'

Medewerkers van de Jumbo-supermarkt aan de Grotestraat in Waalwijk zijn woensdagochtend overvallen. De dader dreigde met een vuurwapen.

De medewerkers werden door de man verrast toen ze de supermarkt binnengingen om aan het werk te gaan. Hij ging met hen mee naar binnen en eiste geld. Toen hij dat had, ging hij ervandoor.

Spoorloos verdwenen

Agenten hebben nog in de omgeving naar de verdachte gezocht, maar die was spoorloos verdwenen.

Het zou gaan om een blanke man die zo'n 1,80 meter lang is en een normaal postuur heeft.

Zwarte regenbroek

De verdachte droeg op het moment van de overval zwarte kleren en een zwarte regenbroek. Hij zou volgens de beschrijving in het Burgernetbericht twee gele Jumbo-tassen bij zich hebben.

De omafiets waarop de dader vermoedelijk vluchtte, werd teruggevonden in de Looierij en is in beslag genomen voor onderzoek.