De sneeuw blijft vrijdag liggen en dat is geen 1 aprilgrap

Vrijdag wakker in een witte wereld! En dat is geen 1-aprilgrap (foto: Pexels).

Nee, het is echt geen 1 aprilgrap, zo bezweert weerman Johnny Willemsen van Weerplaza woensdagochtend, als hij aankondigt dat we vrijdag zomaar wakker kunnen worden in een witte wereld. De sneeuw die vooral in de nacht naar vrijdag lijkt te gaan vallen, kan volgens hem namelijk blijven liggen.

Sandra Kagie Geschreven door