Politie-inval bij bedrijf in Tilburg, auto doorzocht op explosieven

De politie is woensdagochtend een bedrijf binnengevallen aan de Kapitein Rondairestraat in Tilburg. Dit gebeurde rond halfnegen. Er is iemand aangehouden, meldt een 112-correspondent. Ook is er een auto doorzocht op explosieven.

De politie kwam in actie nadat een witte auto aankwam bij het bedrijfspand. "Een speciaal arrestatieteam heeft vervolgens iemand overmeesterd", laat de 112-correspondent weten. "Explosievenverkenners hebben onder en in de auto gezocht naar explosieven." Ramen ingeslagen

Ook in het bedrijf wordt onderzoek gedaan. "Een groot onderzoeksteam van vijftien mensen is bezig met dit onderzoek", vertelt hij. "De ramen van het bedrijf zijn ingeslagen." Het onderzoek zou plaatsvinden naar aanleiding van een onderzoek van de politie Midden-Nederland. Volgens de 112-correspondent was de politie al rond zes uur 's ochtends aan het posten rond dit bedrijf.

Bij de inval werd iemand aangehouden (foto: SQ Vision).