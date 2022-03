Bubbelbaden in Thermae Son een graad kouder en sauna eerder uit

Door de hoge energieprijzen is het nu een graadje kouder bubbelen bij Thermae Son. Wim van Santvoort, directeur bij het saunacomplex vindt het jammer dat hij die keuze heeft moeten maken.

“Het is ontzettend vervelend”, zegt Wim. In zowel de zwembaden als de bubbelbaden bij het welnesscenter zal het water iets kouder zijn. “We komen net uit de coronacrisis en gaan nu meteen de energiecrisis in.” Ook gaan de sauna’s in de avond een uurtje eerder uit. Maar saunagangers zullen daar niet veel van merken. "De warmte blijft gelukkig lang hangen."

Niet ieder saunacomplex heeft last van de hoge energieprijzen. Privésauna Romantica in Valkenswaard hoeft niet aan de verwarming te draaien, zegt eigenaar Johan van Tongeren. “We hebben erover nagedacht om klanten iets meer te laten betalen, maar dat is niet nodig geweest."

"Ik heb mijn energie tot volgend jaar december vast kunnen laten leggen!”, zegt Johan. De temperatuur verlagen zal dus niet gebeuren, zegt hij. “Voor nu is er niks aan de hand”, zegt Johan relaxed, “En volgend jaar december? Dat zien we dan wel weer.”

Warmtepompen

Ook bij het Spahuys in Oss houden ze het hoofd koel. “Wij verwarmen niet met gas”, zegt eigenaresse Wendy Vogels. Ze gebruiken warmtepompen om de baden en de sauna's te verwarmen. “We waren toch al bezig met energie besparen."

Aan de thermosstaat draaien is ‘niet logisch’, zegt Jos Keizer, voorzitter van Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven. Hoewel de bedrijven last hebben van de hogere gasprijzen, is een lagere temperatuur niet het eerste waar ze aan denken. "Mensen komen natuurlijk naar ons voor een warm bad en niet voor een koude douche.”

