Dit gebeurt er achter de schermen bij ProRail als jouw trein stilvalt

Ruim zes uur in een trein zitten en dan niet voor een enkeltje Londen of een retourtje Parijs, maar om naar Zevenbergschen Hoek te komen. Ruim 200 passagiers weten sinds dinsdag hoe het voelt. Zij zaten uren vast op het spoor en de verlossing liet lang op zich wachten. Botte pech, want NS en ProRail hebben heus wel nagedacht over een evacuatieplan.

Een trein valt stil. En dan?

“Een heleboel", lacht Martijn de Graaf, woordvoerder bij ProRail. “Allereerst neemt de machinist contact op het met de treindienstleider en de algemeen leider bij het OCCR, het Operationeel Controle Centrum Rail in Utrecht. Daar worden alle sporen in de gaten gehouden.”

"De algemeen leider moet je zien als de ploegleider van onze incidentenbestrijding. Die heeft een aantal mensen onder zich die vaak ook naar zo'n trein toe gaan om de passagiers te evacueren en te zorgen dat de trein weer zo snel mogelijk kan vertrekken. Ook gaat er vanuit de machinist een belletje richting Materiaal Beheer Nederland (MBN), waar een soort machinist op afstand zit. Die gaan eerst samen kijken of ze de trein weer aan de praat kunnen krijgen.”

En als die trein daar geen zin in heeft?

"Dan zetten we, zoals dinsdag, drie lijnen op", vervolgt De Graaf. “We laten bussen komen, we gaan kijken of er een sleeptrein beschikbaar is en we gaan zoeken naar een evacuatietrein. Dat gebeurt allemaal zo snel mogelijk om zo min mogelijk tijd te verliezen.”

Een evacuatietrein. Waar haal je die zo snel vandaan?

“In dit geval Rotterdam. Er stopt een willekeurige trein op een station dichtbij en die wordt gewoon geconfisqueerd, oftewel in beslag genomen. Daar halen we de passagiers uit, we nummeren de trein om en die wordt meteen naar de plek van het incident gereden. De reizigers uit die trein zullen dan inderdaad een overstap moeten maken of wachten op een volgende trein, want een evacuatie gaat altijd voor, ook op de bestaande dienstregeling.”

Maar Rotterdam – Zevenbergschen Hoek hoeft dan toch geen zes uur te duren?

"Klopt. Wat meespeelt is dat de trein was stilgevallen op een complexe plek, namelijk een spanningssluis. De hogesnelheidslijn heeft verschillende soorten spanning op de bovenleiding en zo'n sluis moet je zien als een soort overgangsfase van de ene spanning naar de andere. Je hebt op dat stuk onder meer te maken met hoogspanning, waardoor de veiligheidseisen hoger zijn.”

“De trein stond ook nog eens stil op een van de middelste sporen terwijl op de andere sporen nog treinen reden. Als je het hebt over veiligheid, wil je die mensen, hoe vervelend ook, dan natuurlijk absoluut niet uit die trein hebben.”

“Door die locatie konden we de reizigers niet bereiken met bussen en ging de evacuatietrein ook nog eens kapot. Dan mag je wel spreken van botte pech, ja. Of de evacuatie op zo'n beetje elk ander stukje spoor veel sneller was gelukt? Laat ik het zo zeggen: de plek van het incident heeft inderdaad niet meegeholpen met de oplossing van het probleem.”

