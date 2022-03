Brabantse militairen naar Slowakije om NAVO-grenzen te bewaken

De oorlog in Oekraïne duurt voort en een einde is nog niet direct in zicht. Daarom worden NAVO-lidstaten opgeroepen om de grenzen van het NAVO-gebied in Oost-Europa te beschermen. Concreet betekent dit dat eenheden van de landmacht naar Slowakije gaan. Ze komen onder meer van de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel, op de grens van Brabant en Limburg. De Helmondse Anouk is militair op die kazerne en weet nog niet of ze haar tas moet pakken voor de missie in Slowakije.

De belangstelling voor een baan in het leger is door het uitbreken van de oorlog groter geworden. Zo merkte Defensie een toename van het aantal aanmeldingen. “Een groot gedeelte was sowieso al geïnteresseerd in een baan bij de landmacht”, vertelt majoor Sander Heffelaar. Een ander deel merkt nu daadwerkelijk hoe belangrijk het leger is: “Dat zorgt er toch voor dat mensen een soort roeping hebben en iets willen betekenen.”

Infodagen

Sinds twee jaar organiseert de kazerne in Vredepeel daarom speciale infodagen om geïnteresseerden te werven en zodoende klaar te stomen voor de praktijk. De 22-jarige Anouk uit Helmond bezocht zo'n infodag. Zij werkt intussen bij het AMRAAM-peloton, dat zich specialiseert in de luchtafweer. “Tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden merk ik niet zoveel van de oorlog in Oekraïne”, vertelt de Helmondse. “Je bent natuurlijk wel meer alert omdat je weet wat er in de wereld aan de hand is.”

Twee jaar geleden stond Anouk nog als sollicitant op de kazerne in Vredepeel, nu geeft ze zelf uitleg aan een nieuwe lichting. Een van hen is Lennard: “Het is heel fijn dat je alles nu van dichtbij kunt zien en je vragen worden direct beantwoord, dat is perfect voor mij”, vertelt hij. “Ik heb al gesolliciteerd, ik kan niet wachten om te beginnen. Nog effe fit trainen en dan gaan we ervoor!”

Chelcey werkt nu nog als beveiliger, maar wil meer actie en is daarom vastbesloten om ook voor ons land te gaan dienen: “Je moet er iets voor over hebben, je werkt in een team en zorgt voor elkaar, dat wil ik echt doen.”

‘Opleiden door toekomstige collega’s’

De nieuwe manier van collega’s werven, werpt z’n vruchten af in Vredepeel, aldus majoor Heffelaar. “Mensen worden hier straks opgeleid door hun toekomstige collega’s, zoals ook met Anouk is gebeurd.”

De kans dat nieuwe rekruten binnen de kortste keren op missie gestuurd worden, zoals nu dus naar Slowakije, is aanwezig, zegt majoor Heffelaar. “Wie wil dat nou niet, dat is de droom waar je het allemaal voor doet.” Op de vraag of Anouk ook op missie gaat: “Ik weet alleen als ze zeggen, je gaat…, dan ga ik”, besluit ze vastberaden.

