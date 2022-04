Enige basisschool in Hulten dreigt te sluiten, maar ouders geven niet op

Even zat Jelke met haar handen in het haar. Basisschool De Drie Musketiers in Hulten, waar nu al twee van haar drie kinderen op zitten, dreigt binnenkort te sluiten. En daarmee verdwijnt de laatste school uit het dorp. "Maar we geven de moed niet op."

En ook haar twee oudere kinderen, die in de combinatiegroepen 1-2-3 en 4-5-6 zitten, moeten dus uitwijken naar een andere school. "Bijvoorbeeld in Tilburg. Maar daar komen ze waarschijnlijk terecht in klassen, die net zo groot zijn als nu de hele school. Een wereld van verschil."

Vorige week hoorden Jelke en alle andere ouders het nieuws dat Stichting Nuwelijn de school wil sluiten. "Dat was enorm schrikken. Eigenlijk zou onze jongste na de zomervakantie daar starten, maar dat is nu ineens onzeker."

Ergens snapt ze dan ook wel waar het besluit vandaan komt. "Als je puur kijkt naar de kosten en baten, dan valt het misschien de verkeerde kant op. Maar dat is te simpel: het is zó veel meer dan een school. Het gebouw grenst aan het kerkplein en een speelbos. Dit is de plek waar we allemaal samen spelen, waar we carnaval vieren... Als dat verdwijnt, loopt straks het dorp leeg."

Toch lijkt juist die kleinschaligheid De Drie Musketiers nu de kop te kosten. "Er zitten in totaal zo'n 35 kinderen. Dat is inderdaad niet megaveel", geeft Jelke toe.

Dat terwijl er volgens Jelke juist betere tijden in het verschiet liggen voor het dorp. "Er wordt bijgebouwd in Hulten. Dat zorgt ook voor meer nieuwe aanwas. Daarnaast denk ik dat het fijne onderwijs hier ook perfect zou passen bij een hoop kinderen in de dorpen en steden in de omgeving. Alleen die kennen het gewoon niet. Dus laten we de school nou juist extra in de spotlights zetten."

Op dit moment zijn Jelke en de andere ouders druk in overleg hoe ze dat laatste kunnen bereiken. "De echte open dag gaat waarschijnlijk al niet meer door. Voor ons een goede reden om op een andere manier toch te laten zien hoe fijn de school is. Hoe precies, dat gaan we de komende dagen bedenken. Wij zijn bereid ervoor te strijden."

Stichting Nuwelijn wil vooralsnog zelf niet reageren, omdat er nog gesprekken lopen met de medezeggenschapsraad.