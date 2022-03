Overval Mark Gillis: ‘verdachte’ mannen op bewakingsbeelden blijken fans

De mannen die een paar dagen voor de overval op Mark Gillis rondhingen bij zijn huis op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel, zijn fans die toevallig op het park verbleven. Dat laat de politie donderdag weten. Ze waren op bewakingsbeelden van een paar dagen voor de overval te zien.

Aan de zaak werd deze week aandacht besteed in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. “We lieten beelden zien van enkele dagen voor de overval, waarop in totaal vier mannen te zien waren die zich verdacht in de omgeving van Mark’s chalet ophielden. Zij meldden zich na onze oproep zelf bij de politie”, laat de politie weten.

Na onderzoek blijken de mannen niks met de overval te maken te hebben. Ze zijn 'op geen enkele manier' te linken aan de overval, benadrukt de politie.

DNA van verdachte

Mark Gillis werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar bij zijn huis op het vakantiepark in Ommel overvallen door drie mannen. “Van vermoedelijk één van de verdachten denken we DNA te hebben aangetroffen, maar wie zijn de andere twee? Maar we houden er op basis van de bevindingen ook nog steeds rekening mee dat er mogelijk een vierde verdachte op de uitkijk heeft gestaan”, laat de politie weten.

Bij de overval op de zoon van Peter Gillis werden onder meer horloges en een bijzonder model zonnebril gestolen. De politie zoekt informatie over een witte bestelwagen die kort voor de overval op het park in de buurt van het chalet rondreed.

LEES OOK: Mark Gillis: 'Sinds de overval schrik ik van elk geluidje wakker'