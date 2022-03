Mark Gillis: 'Sinds de overval schrik ik van elk geluidje wakker'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Mark Gillis schrikt sinds de overval van elk geluidje wakker

Duizenden reacties kreeg Mark Gillis naar eigen zeggen, op de uitzending van Bureau Brabant waarin de gewapende overval centraal stond die hij meemaakte. En hoewel hij er zelf bij was toen een reconstructie werd gemaakt, maakte het toch ook op hemzelf indruk die nu op tv te zien. ‘’Het was echt weer even heftig. Dan komt alles terug en ik werd weer met de neus op de feiten geduwd.’’

Ook bij zijn directe omgeving, maakte het kijken van de uitzending heel wat los. ‘’Mijn moeder zag alles voor het eerst, het was ook echt heel heftig voor haar’’, vertelt Mark. Vader Peter Gillis had de beelden al eens gezien, maar moeder Treesie nog niet. ‘’Ze heeft er echt onder geleden. Ze heeft niet met trots naar de uitzending gekeken.’’

''Zodra het donker wordt heb ik het lastig.’’

De brute overval is bijna vijf maanden geleden, maar Mark Gillis is nog altijd niet de oude. ’Ik ben gewoon weer aan het werk, maar zodra het donker wordt heb ik het lastig.’’ Als het even kan, heeft Gillis beveiliging bij zich als hij ’s avonds aankomt bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer. ‘’Ik heb ook extra camera’s neergehangen, en er zijn grote lampen geïnstalleerd. Ik heb ook een noodknop, zodat ik de politie kan alarmeren.’’ Maar ondanks al die maatregelen, voelt Gillis zich nog altijd niet écht veilig. ’Ik kijk de hele tijd om me heen en als ik hier aan kom met de auto, rij ik een extra rondje.’’ Zijn huis voelt sinds de overval dan ook niet meer als thuis. ‘ ’Zodra ik binnen ben gaat de deur op slot en het alarm erop. En ik word ’s nachts van elk geluidje wakker, dan kijk ik meteen op de camera’s.’’ Toch heeft hij niet overwogen om te vertrekken. ‘’Ze vinden mij op een ander adres ook wel.’’

‘’Ik heb duizenden reactie gekregen van kennissen, familie, vrienden en fans.’’

Op bewakingsbeelden, die maandag getoond werden in Bureau Brabant, is te zien hoe drie overvallers Gillis proberen te overmeesteren met pepperspray en een taser. Als hij op de grond ligt, wordt Gillis tegen zijn hoofd en lichaam geschopt. Binnen in het chalet wordt hij vastgebonden met tiewraps en ducttape. Alles bij elkaar duurde het volgens Mark een half uur. ‘’Ik snap niet dat ze iemand op zo’n brute wijze mishandelen, omdat ze denken wat horloges en geld te vinden.’’ ‘’Ik heb duizenden reacties gekregen van kennissen, familie, vrienden en fans’’, vertelt Mark een dag na de uitzending. ‘’Allemaal mensen die meeleven, gechoqueerd zijn en mij een hart onder de riem willen steken. Daar ben ik echt hartstikke blij mee.’’ Tips over de daders heeft Gillis zelf niet gekregen, maar bij de politie kwamen die wel binnen: zes stuks.

''Totdat ze gepakt zijn slaap ik niet rustig.’’

Inmiddels weet de politie van een van de overvallers wie het is, dankzij een DNA-match. Wel wordt hij, net als de andere mannen, nog gezocht. ‘’De daders die mij dit aangedaan hebben verdienen hun straf. Totdat ze gepakt zijn slaap ik niet rustig.’’ Maar ook daarna zal Mark altijd extra alert blijven: ‘’Gevaar ligt altijd op de loer. Zijn zij het niet, dan is het wel iemand anders.’’