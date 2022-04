Van grote shopping mall naar compact winkelcentrum: een halve eeuw WoensXL

"Iedereen heeft wel herinneringen aan Winkelcentrum Woensel", met die woorden ontvouwde wethouder Yasin Torunoglu de plannen voor het nieuwe WoensXL. Een winkelcentrum dat al 50 jaar lang een begrip is in de regio, maar ook toe is aan vernieuwing.

In 1971 werd het semi-overdekte winkelcentrum spectaculair geopend met parachutisten en luchtballonnen. De destijds 6-jarige Marcel Emmen van de gelijknamige schoenenwinkel in het winkelcentrum weet het nog goed. "Ik mocht op 15 september 1971 het lintje doorknippen samen met de burgemeester. Het was op mijn verjaardag. Dat was heel bijzonder."

10.000 vierkante meter winkels toegevoegd

Het winkelcentrum was toen nog een stuk kleiner dan nu. Tussen 2004 en 2007 startte een grote renovatie. Winkelstraten werden anders ingedeeld, straten werden verlegd en er kwamen grote winkelketens bij om Winkelcentrum Woensel nog aantrekkelijker te maken.

In totaal werd er zo'n 10.000 vierkante meter toegevoegd, bijna net zoveel als er nu weer wordt afgebroken. Het winkelcentrum telt sinds die tijd zo'n 150 winkels.

Grote parkeerplaatsen

Vanuit de hele regio en soms zelfs van daarbuiten kwamen mensen naar het tweede winkelcentrum van Eindhoven. Naast het grote aanbod, zijn er ook altijd voldoende parkeerplaatsen en een stuk goedkoper dan in het stadscentrum.

Of je nu nieuwe schoenen nodig had, een nieuw paar sokken of een gloednieuwe telefoon, Winkelcentrum Woensel had het allemaal. Van grote ketens als Hema tot de kleine speciaalzaak, het was er te vinden.

Crisis nekt Winkelcentrum Woensel

Iedere Eindhovenaar heeft wel herinneringen aan het winkelcentrum, zo ook wethouder Yasin Torunoglu. "Ik kwam er vaak met mijn moeder. Ook ging ik regelmatig naar het fastfoodrestaurant met vrienden. Het was ooit een echt stadscentrumhart."

Wat toen eigenlijk niemand aan zag komen, gebeurde toch: een bankencrisis stortte Nederland in een economische crisis. Grote winkelketens als Esprit en Mexx met een vestiging in Winkelcentrum Woensel vielen om. Er ontstond een domino-effect. Steeds meer winkelketens hielden het hoofd niet meer boven water en het winkelend publiek liet het centrum steeds vaker links liggen.

Nieuwe klap

In 2020 verdween de naam Winkelcentrum Woensel. Sindsdien heet het winkelgebied Shopping Mall WoensXL Eindhoven. De afgelopen jaren kreeg het winkelcentrum nog een nieuwe klap. Steeds meer mensen doen hun aankopen online. Ook de coronacrisis deed nog een duit in het zakje. "Het is nog een kloppend hart, maar wel op een laag pitje", zegt de wethouder.

Na flink slopen en weer opbouwen moet er over tien jaar weer een levendig winkelcentrum staan. "Een kloppend stadshart waar je naartoe gaat om te winkelen en om te ontmoeten, want je kunt er dan lekker zitten."