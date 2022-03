Een straat vol vlaggen om Oekraïense vluchtelingen welkom te heten

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Buurt hangt straat vol vlaggen om Oekraïense vluchtelingen welkom te heten

Bij alle huizen in de Tilburgse Burgemeester Suijsstraat hangt de Oekraïense vlag uit. Een welkom voor de 150 vluchtelingen die vanaf volgende week in hun buurt worden opgevangen. De bewoners zijn er trots op: “Dit is toch een prachtig beeld?”

Wendy Powell was bijna in tranen, geeft ze toe, toen ze voor het eerst haar straat vol Oekraïense vlaggen zag: “We willen dat de vluchtelingen zich hier welkom voelen.” Ook Femke Bossers is ontroerd door de saamhorigheid in haar straat. Oekraïense vluchtelingen worden binnenkort opgevangen in het GGD-pand in de buurt: “Toen bekend werd dat hier Oekraïners kwamen, werd heel snel in de groepsapp gegooid: ‘Kunnen we hier iets mee?' en toen werd gelijk het idee van de vlaggen geopperd.”

"Wie heeft er nog spullen? Alle beetjes helpen."

Eén van de bewoners kende een groep studenten, zette ze twee dagen aan het werk en toen waren er genoeg vlaggen voor de hele buurt. Maar het blijft niet bij vlaggen alleen. Buurtbewoners doen ook vrijwilligerswerk in de toekomstige opvang. Ook Femke is een paar uur gaan poetsen: “We sturen elkaar appjes: ‘Wie kan er een kast mee in elkaar zetten? Wie heeft er nog spullen?’ Alle beetjes helpen.” Jop Verweel van de gemeente Tilburg is maar wat blij met al die hulp: “Ik vind het heel mooi om te zien dat de buurtbewoners ook onderling met elkaar in contact staan. Dus ik hoef maar één persoon uit de omgeving een berichtje te sturen en die stuurt het in de groepsappen door. En dan staan er hier de volgende ochtend gewoon weer tien man klaar. Dat is super, word ik heel blij van.”

"Mensen reageren anders dan op Syrische vluchtelingen."