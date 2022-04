Peter ging naar Oekraïne om tegen Russen te vechten, maar loste geen schot

Peter* uit Oss ging halverwege maart naar Oekraïne om zich aan te sluiten bij het vreemdelingenlegioen. Hij wilde er tegen de Russen vechten. Sinds maandag is hij weer thuis, na een paar patrouilles. Hij heeft naar eigen zeggen geen schot gelost. “Je moest een contract tekenen voor een jaar. Dat ging me veel te ver. Ik ben geen schietschijf.”

Nog bijkomend van zijn avontuur, zit Peter op de leren bank in zijn woonkamer in Oss. Elf dagen was hij van huis, zeven daarvan bracht hij door in Oekraïne. Een aantal keer liep hij in militaire outfit patrouille, maar zelf loste Peter geen schot. Toch is hij blij dat hij is gegaan.

Middenin de nacht werden Peter en een andere Nederlander in de buurt van de grens opgepikt om naar hun verzamelplek te gaan. “Loop dit bos maar in. Dan kom je vanzelf bij de basis, zei de chauffeur. We sliepen op stretchers in donkergroene tenten. Waarschijnlijk omdat andere plekken waar buitenlanders zich meldden door de Russen waren gebombardeerd.”

“Hoe verder we Polen in naar het oosten reden, hoe leger de snelweg werd. Voor de grens stonden lange rijen vrachtwagens met hulpgoederen. Het was een heel gedoe Oekraïne binnen te komen. We hadden contact met een kolonel, maar dat was heel wazig.”

De volgende dag kreeg Peter spullen van het leger. "Dan sta je daar opeens met een AK47, 4 doosjes met 200 kogels en een helm. Ik heb zelf weleens op een schietbaan gestaan, maar er waren er ook bij die nog nooit een wapen vast hadden gehad. We kregen geen schiettraining. Dat was heel raar. Het contract zou later komen. Daar was iets mee. Ons werd meteen duidelijk gemaakt dat we geen foto's mochten maken of locaties mochten delen.”

Een of twee keer per dag zegt Peter op patrouille te zijn gegaan. Dat gebeurde met andere buitenlanders, onder leiding van Oekraïense militairen. Soms liepen ze in de buurt rond. Andere keren reden ze in een jeep door de vrieskou naar dorpjes om te zien of ze gekke dingen tegenkwamen.