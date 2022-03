Marc skate 24 uur voor Oekraïne: 'Als het echt sneeuwt, stop ik even'

Marc (16) op zijn skates voor het goed doel

Keihard komt hij op zijn skates aangereden. Marc, VWO-leerling van scholengemeenschap 't Rijks in Bergen op Zoom is sinds twaalf uur donderdagmiddag aan het skaten in de omgeving van Bergen op Zoom. Doel: het inzamelen van geld voor vluchtelingen uit Oekraïne. "Ik ben geen president, dus ik kan geen sancties opleggen, maar ik moest íets doen", zegt de bevlogen scholier.

René van Hoof Geschreven door

Harde wind en regen. Het zit de 16-jarige Marc niet bepaald mee, wat het weer betreft. Maar daar laat hij zich niet door afschrikken. Urenlang had hij wind mee en bij Kalmthout scheen het zonnetje zelfs even. Aanvankelijk wilde de sportieve scholier, die actief aan atletiek doet, hardlopen voor Oekraïne. "Maar vierentwintig uur lopen, dat was voor mijn gewrichten toch iets te veel van het goede." Een dag lang fietsen, was al eens gedaan. "En je wilt wel uniek zijn." Dus werd het skaten.

"Ik mik uiteindelijk op zo'n driehonderd kilometer."

De afgelopen weken verzamelde Marc een waar team om zich heen, inclusief een volgauto. "Mijn trainer begeleidt me tijdens de tocht met voedings- en rustschema's." En met zo'n professionele aanpak, mag je ook op sportief gebied de lat hoog leggen. "Ik mik uiteindelijk op zo'n driehonderd kilometer in totaal." Waar die tocht precies langs voert, is te volgen op social media zoals Instagram. Ondertussen stroomt het geld binnen. Het doel van 2000 euro is al bijna gehaald, maar meer is natuurlijk altijd mooi, zegt Marc. De beelden van de oorlog grijpen de VWO-scholier enorm aan. Hij kan nauwelijks bevatten dat er oorlog is uitgebroken in Europa. Niets doen was voor hem geen optie. En dus trotseert hij weer en wind op zijn skates.

"Ik wil vannacht twee uurtjes slaap pakken."