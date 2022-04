Waar is de sneeuw? 'Een beetje een verrassing als je de gordijnen opendoet'

Reikhalzend werd er door verschillende mensen uitgekeken naar de sneeuw die in aantocht zou zijn. Er werd gesproken van een laag van misschien wel vijf tot tien centimeter op vrijdagochtend. Wakker worden in een witte wereld. Maar veel mensen die vrijdagochtend de gordijnen opendeden, zagen slechts wat drab.

"De regionale verschillen zijn heel groot", beaamde weerman Wilfred Janssen van Weerplaza vrijdagochtend vroeg in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Ook in Brabant is dit het geval. Het gevecht tussen de zachte en koude lucht vond boven de provincie plaats. Zit je net aan de warme kant, dan was de sneeuwval net niet intens genoeg om te blijven liggen of valt de neerslag in de vorm van natte sneeuw of regen. Dan blijft natuurlijk niks liggen. Op sommige plaatsen wint de koude lucht het echter wel. Daar sneeuwt het flink door en heb je wel een witte wereld. Dus als je de gordijnen thuis opendoet, is het een beetje een verrassing of er wat sneeuw ligt of niet. Maar op de plaatsen waar wat ligt, ligt ook best een mooi laagje."