Opgepakte man in Tilburg is verdachte in Duitse plofkraakzaak

Een van de vier mannen die wordt verdacht van het voorbereiden en plegen van plofkraken op Duitse geldautomaten is woensdag aangehouden in Tilburg. Het gaat om een Utrechter die in Tilburg werkt. Woensdag vielen gewapende agenten in Tilburg een bedrijf binnen. De politie wil niet bevestigen dat die inval verband houdt met de arrestatie van de Utrechter.

Drie van de opgepakte mannen, twee uit Utrecht en een uit Amsterdam, werden in Duitsland aangehouden en de vierde, een Utrechter, werd dus in Tilburg opgepakt, meldt de politie vrijdag.

De in Tilburg aangehouden Utrechter zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Daarom kan de politie nu verder niets zeggen over wat de verdenkingen inhouden en wat de leeftijden zijn van de verdachten.

Plofkraken

Woensdagochtend werden in het Duitse Gießen, op 375 kilometer van Utrecht, de drie verdachten aangehouden in een zeer snelle auto met verwisselde kentekenplaten. In de auto lagen onder meer explosieven die gebruikt worden bij plofkraken.

In een bedrijf in Tilburg werd de vierde verdachte opgepakt. De politie viel daar woensdagochtend rond halfnegen een bedrijf binnen aan de Kapitein Rondairestraat en hield een man aan. Ook werd er een auto doorzocht op explosieven.

De politie wil niet bevestigen dat die opgepakte man de Utrechter is.

Duitsland

Eind vorig jaar startte de politie een onderzoek naar een groep die verdacht werd van het voorbereiden en plegen van plofkraken op geldautomaten, vooral in Duitsland. Mogelijk gaat het om dezelfde groep.

Duitsland heeft al langer last van Nederlanders die daar plofkraken plegen. "De hoeveelheid plofkraken in en rond het grensgebied vraagt om voortdurende aandacht", aldus de politie.

Het gevaar voor de plofkrakers en de omgeving is volgens de politie enorm. "In veel gevallen zijn daders ook niet in staat om buit te maken. De schade die daarbij ontstaat is vaak enorm en de maatschappelijk impact groot", aldus de politie.

