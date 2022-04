Benzineprijs duikt onder de 2 euro: 'Speciaal wekker gezet om te tanken'

Het staat er echt: 1,999 euro voor een liter benzine en 1,939 euro voor diesel. Dankzij de accijnsverlaging van zeventien cent op brandstof is de prijs net onder de twee euro gezakt bij de Makro in Best. De prijsdaling was natuurlijk aangekondigd en daarom stonden er vrijdagochtend rijen voor het tankstation. ‘’Ik heb speciaal mijn wekker gezet voor deze dag’’, vertelt Rico van der Rijt uit Best.

Het tankstation in Best is vaak de goedkoopste in Brabant. In de rest van onze provincie ligt de prijs van een liter benzine tussen de 2,02 en 2,26. Volgens consumentenplatform UnitedConsumers is het prijsverschil met een dag eerder 21 cent. De adviesprijs van diesel is met 13,5 cent gedaald naar 2,159 euro per liter.

Sommige mensen die staan te tanken dachten nog even aan een 1 aprilgrap, maar de prijsverlaging is echt.

De meeste mensen hebben bewust de afgelopen dagen niet getankt. ‘’Tanken is nooit leuk, het is niet mijn hobby. Maar qua prijs is het nu iets beter’’, vertelt een man die nog altijd niet gelukkig is bij het zien van de benzineprijs.

Bij het tankstation in Best is het bij vlagen aanschuiven om de tank vol te kunnengooien. ‘’Gisteren was de tank leeg, maar ik heb speciaal gewacht op vandaag’’, vertelt Van der Rijt. ‘’Daarom heb ik de wekker gezet zodat ik nog kon tanken voordat ik vertrek. Het scheelt nu toch zo’n twintig euro, daar kan ik mooi weer iets anders voor doen.’’

Toch staan anderen met een glimlach hun auto vol te gooien. ‘’Het is nog erg duur, maar wel leuker.’’ De man heeft overigens niet speciaal op vandaag gewacht, zijn tank was gewoon toevallig leeg. ‘’Het is echt aanzienlijk goedkoper. Het lijkt lang geleden dat de prijs onder de twee euro zat.’’ Toch was dat in Best 'slechts' twee maanden geleden, in de rest van Brabant lagen de prijzen in oktober vorig jaar voor het laatst onder de twee euro.

Een vrouw die staat te tanken is ook vrolijk aan haar vrijdag begonnen. ‘’Ik zag op de borden 1,99 staan, daar word je wel een stuk vrolijker van. Maar het blijft een hoop geld.’’ Ze mag voor een volle tank benzine nog altijd 91,50 afrekenen. ‘’Het blijft pijn doen.’’

En die pijn voelt eigenlijk nog iedereen die staat te tanken. ‘’Het is een behoorlijke smak geld, maar je moet toch vooruit’’, vertelt een man staat zijn tank tot de laatste druppel vol te gooien. ‘’De mensen achter mij moeten nog even wachten, ik wil hemm echt helemaal vol hebben.’’ Zijn tank was gisteren al helemaal leeg. ‘’Ik heb er toen een klein beetje ingegooid, ik heb speciaal op vandaag gewacht.’’