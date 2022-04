Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Peter kruipt in de rol van Jezus en lijkt daar ook wel een beetje op

Wat Peter Plasmans uit Nieuw-Vossemeer zoal van plan is komende Witte Donderdag? In de huid van de messias kruipen. "Ik ben Jezus ja, wie had dat gedacht?" Plasmans, amateur toneelspeler én prins carnaval, heeft er bijzonder veel zin in om de hoofdrol in een lokale uitvoering van The Passion te gaan spelen.

Plasmans, ook prins carnaval en niet onverdienstelijk amateurtoneelspeler ziet wel paralellen tussen zichzelf en Jezus: "Eigenlijk past de rol wel bij mij. Ik vind het ook belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en met de steun van de rest van de cast heb ik er alle vertrouwen in dat het een fantastische voorstelling wordt.” Dat denkt ook regisseur Giscard van Tilburg. “Dit wordt spectaculair, uniek voor ons dorp.” Hij komt superlatieven tekort wanneer hij het over de voorstelling ‘The Passion’ heeft.

"Er zijn alle vele honderden uren door vrijwilligers ingestoken...Muzikanten, acteurs en technici."

In de aanloop naar de uitvoering zijn de repetities en de opnames volop aan de gang. “Het spektakelstuk wordt precies hetzelfde als op tv. De toeschouwers zien scenes die van tevoren opgenomen zijn afgewisseld met live momenten op de bühne”, legt regisseur Giscard uit. Zo'n honderd mensen werken mee aan de voorstelling, vertelt voorzitter Frank de Klerk van Semper Crescendo. Die harmonie gaat het stuk live muzikaal begeleiden. “We zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. In december zijn we begonnen met schrijven. Er zijn alle vele honderden uren door vrijwilligers ingestoken...Muzikanten, acteurs en technici." Om daaraan toe te voegen: "Dit is een Passion met passie.”

"Het wordt vooral genieten"

De voorstelling wordt uitgevoerd in de Johannes De Doperkerk. “We hebben gekozen om het binnen te doen omdat we dan niet afhankelijk zijn van het weer. De kaartverkoop is inmiddels gestart dus we hopen op een volle kerk met 450 mensen”, aldus Frank de Klerk. “Het wordt vooral genieten en ook trots zijn op elkaar dat we dit voor elkaar hebben gekregen. De boodschap is ‘met elkaar, voor elkaar’ en laten zien dat we als klein dorpje toch iets groots kunnen neerzetten.”