Honderden Oekraïense kinderen kunnen weer naar school in Eindhoven

Kijk hier naar een rondleiding door de Eindhovense school voor kinderen uit Oekraïne.

Vanaf maandag begint de 'Oekraïeneschool' in Eindhoven: een school met basis- en voortgezet onderwijs alleen voor kinderen die uit Oekraïne gevlucht zijn. Er kunnen 500 tot 600 kinderen op de school terecht. Het is in Nederland de eerste plek waar het onderwijs voor deze vluchtelingen op één plek is geregeld.

Een oude school aan de Broodberglaan in Eindhoven werd in slechts drie weken weer geschikt gemaakt voor onderwijs. De stoeltjes voor een kringgesprek met de kleuters staan al klaar, maar ook het scheikundelokaal voor de middelbare scholieren is weer gereed gemaakt. Aan de muur hangen schermen, er staan tafels en stoelen en er is lesmateriaal. "Het is een pop-up school", zegt Meine Stoker van SILFO, dat over het voortgezet onderwijs in Eindhoven gaat. Bedrijven en scholen in de regio hielpen graag mee om het voor elkaar te krijgen. Er zijn bijvoorbeeld vierhonderd laptops gedoneerd.

"Het gaat natuurlijk ook over een veilige haven voor die leerlingen."

De kinderen kunnen straks in hun eigen taal lessen volgen en hoeven dan geen achterstand op te lopen. Maar het gaat over veel meer dan onderwijs. "Deze school is verschrikkelijk belangrijk. Het gaat niet alleen over lessen. Het gaat natuurlijk ook over een veilige haven voor die leerlingen waardoor je ook aandacht kunt besteden aan wat ze meegemaakt hebben en wat ze nu nog steeds meemaken", vertelt Stoker. "Specifiek wat ze op sociaal en psychisch vlak hebben meegemaakt." Dat de kinderen les krijgen in hun eigen taal, komt omdat er twintig Oekraïense docenten zijn gevonden om les te geven. "Sommige van hen zijn zelf ook gevlucht. Anderen werken al langer hier of hebben een partner in deze regio. Dat is dan iemand die bijvoorbeeld bij ASML werkt." De school is eerst voor kinderen die in Eindhoven verblijven, maar vanaf 11 april komen ook kinderen uit de regio rondom Eindhoven naar de school. Het vervoer wordt door die gemeenten uit de regio zelf geregeld.

"Ze krijgen fietsles om naar school te kunnen gaan."

De Eindhovense onderwijswethouder Stijn Steenbakkers hoopt dat er ook veel gefietst gaat worden. "Sommige kinderen kunnen al fietsen, anderen niet. Ze krijgen fietsles om naar school te kunnen gaan. Maar ook om gewoon te leren fietsen want als je dat niet kunt, is dat hier bijna een handicap." Willy Evers van het Stedelijk College Eindhoven deed al eerder ervaring op met een soortgelijk project. "Natuurlijk is dit een uniek project, maar we hebben zeven jaar geleden al enige ervaring opgedaan. Kinderen uit Syrië kwamen deze kant op. Tachtig kinderen moesten we snel opvangen. Het was kleinschaliger, maar het concept is hetzelfde." Het verschil is wel dat er nu door corona heel veel online onderwijs beschikbaar is. "Nu staat het Oekraïens onderwijs klaar via Google Classrooms. Dat is prima voor ons om mee te beginnen. Zeker met de docenten uit Oekraïne in combinatie met de Nederlandse docenten." Buiten bij de ingang wapperen inmiddels de Oekraïense en de Nederlandse vlag. Klaar voor maandag, als de eerste kinderen komen.

De vlaggen hangen klaar bij de ingang van de school.

Dit werd speciaal gedrukt voor de komst van de kinderen.

Dit lokaal is gereed voor de lessen.