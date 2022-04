Smokkel van 2.500 kilo cocaïne: drie mannen opgepakt

Twee mannen uit Etten-Leur (44) en Oudenbosch (40) en een Belg (64) zijn dinsdag aangehouden vanwege de smokkel van 2.500 kilo cocaïne. Het drietal zou betrokken zijn bij drie coketransporten die in 2020 werden onderschept. Dat meldt de politie vrijdag.

Na de aanhoudingen doorzochten rechercheurs vier huizen, twee garageboxen en een bedrijfspand in Etten-Leur. Hier vonden zij drie vuurwapens, munitie, een kilo synthetische drugs en drugsgrondstoffen. Ook namen agenten duizenden euro's contant geld, dure horloges en kleding in beslag.

Telefoonberichten gekraakt

Het Openbaar Ministerie linkt de drie mannen aan drie cocaïnevondsten in zeecontainers. Deze stonden in de Rotterdamse haven. Die ontdekkingen deed de politie al in het eerste halfjaar van 2020. De politie kwam de verdachten op het spoor door versleutelde telefoonberichten te kraken. Eén van de mannen is een transportondernemer.

De verdachten worden deze vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank in Zwolle. In elk geval twee van hen blijven langer vast zitten.