Kamperen in de sneeuw: deze enthousiastelingen kunnen er wel om lachen

Kamperen in de sneeuw: deze enthousiastelingen konden er wel om lachen

Het moest een weekendje kamperen in prachtig lenteweer worden. Maar op camping De Heische Tip in Zeeland zitten kampeerders vrijdag niet met een koud biertje in de zon, maar met een kop warme chocomel te verkleumen onder een dekentje. "Het is verschrikkelijk", lacht Bianca uit Eindhoven, terwijl haar man Paul in de sneeuw de voortent stevig aan hun caravan vastzet.

Het is vrijdagmiddag rustig op Camping de Heische Tip. Maar niet álle kampeerders lieten zich door de sneeuw uit het veld slaan. Een paar enthousiastelingen maken zich 's middags op voor een nachtje in de buitenlucht. Een stel uit Alblasserdam zet vrijdag de caravan alvast neer voor hun dochter, die een dag later komt. "We wilden hier vast zijn voor de kleinkinderen, om ze morgen op te vangen. Anders waren we thuis gebleven hoor", vertelt meneer. "We hebben nog overwogen om naar een hotel te gaan hier verderop", grapt hij.

"Vorige keer zaten we op 1 april in een korte broek."

Het is een kleine drie graden, maar het stel heeft er vertrouwen in dat het goed gaat komen. "We hebben een extra deken meegenomen en er zit verwarming in de caravan", zegt mevrouw. Veel ervaring met kamperen in de sneeuw, hebben ze niet. "Vorige keer dat we op 1 april aan het kamperen waren, zaten we in een korte broek. Dus je weet het nooit in deze tijd van het jaar." Die zomerse kleding heeft het stel vrijdag maar thuis gelaten. "Goed aankleden en veel binnenblijven, dan lukt het wel. We hebben ook warme chocomelk met slagroom."

