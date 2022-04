Marc en zijn 34 husky's zijn alles kwijt na verwoestende brand

De chalet van Marc brandde volledig af. Foto: Rico Vogels/SQ Vision Volgende Vorige 1/2 De chalet van Marc brandde volledig af.

Ruim twaalf jaar woont Marc van de Ven met zijn 34 husky's diep in de bossen van Heeze. Afgelopen zaterdag brandde zijn chalet volledig af. Marc en zijn honden zijn ongedeerd, maar daar is alles ook wel mee gezegd. "Ik heb alleen de kleren nog die ik die dag aanhad."

"Het is alsof je in een hel beland bent", omschrijft Marc zijn situatie. Zaterdag brak er brand uit in zijn huis, hij herinnert het zich nog goed. Marc zat binnen. Buiten op het terras brandde, zoals iedere dag, een vuurtje in zijn open houtkachel. Drie meter verderop lagen op een grote tafel twintig schuimmatten, die kwamen uit een verpakking voor keukenmateriaal. "Ik kreeg een onderbuikgevoel en liep naar buiten, toen zag ik de schuimmatten smeulen."

"Drie minuten later stond de tafel in brand."

Met twee stokken probeerde hij het smeulende stuk schuim nog in de kachel te krijgen, maar dat mislukte. Vanaf toen ging het heel snel. "Binnen een paar seconden stond de tafel in brand. Drie minuten later stond het huis in lichterlaaie." Marc rende naar binnen, want daar waren nog twee volwassen husky's en een puppy van tien weken oud. "Ik riep ze bij hun naam. De twee honden liepen mee naar buiten, maar de pup kon ik nergens meer vinden."

'Mijn honden zijn alles voor mij' (foto: Marc van de Ven).

Marc belde 112 en probeerde ondertussen te redden wat er nog te redden viel. Hij draaide de hoofdkraan van zijn gastank dicht en maakte met een tuinslang zijn bus nat, die naast het chalet geparkeerd stond. Marc werkt als zelfstandige keukenmonteur en in die bus zit al zijn gereedschap. "Die moest daar weg. Ik ben twee keer naar binnen gerend om de sleutel te pakken, maar moest allebei de keren snel weer naar buiten vanwege de rook." De helft van de bus is uiteindelijk gesmolten, goed voor zo'n 20.000 euro schade. Ondertussen arriveerden de hulpdiensten. "Ik werd door iemand van de ambulance bij de arm genomen. Ik had overal roet, een stuk van mijn haar was verschroeid en mijn gezicht was rood. Ik was niet verbrand. Toch moest ik van ze mee naar het ziekenhuis. Ik heb nog tegengesputterd. Omdat ik rook had ingeademd, wilden ze me zelfs een nacht daar laten slapen." Dat laatste heeft Marc niet gedaan. Hij moest en zou terug naar zijn honden.

Marc met zijn honden (foto: Marc van de Ven).

De pup, waarvan Marc dacht dat die de brand niet had overleefd, bleek zichzelf in veiligheid te hebben gebracht. "Dat was een enorme opluchting." Ook al zijn andere husky's maakten het goed. De kennel waarin die verblijven, slaat namelijk zo'n 75 meter van zijn chalet af. "De honden zijn alles voor mij. Daar draait mijn hele leven om." Verder is Marc alles kwijt. "Alle spullen voor mijn honden zijn weg: tuigjes, dekjes, twee hondensleeën en 22 zakken hondenvoer. Maar ook alles van mij, zowel privé als voor werk. Ik heb alleen mijn kleren die ik toen aanhad, een telefoon en mijn portemonnee."

"Ik wil bij mijn honden in de buurt zijn."

Hij slaapt nu in een caravan die hij altijd gebruikt als hij met zijn honden naar wedstrijden gaat. Vanuit die caravan kijkt hij uit op zijn verwoeste huis. "Het is een trieste aanblik. De rotzooi komt tot kniehoogte." Veel voorzieningen, zoals stroom, heeft hij daar niet. "Mijn telefoon en een powerbank heb ik vanmiddag op werk opgeladen." Toch wil hij niet ergens anders met zijn caravan staan. "Ik wil bij mijn honden in de buurt zijn." Gelukkig krijgt Marc vanuit allerlei hoeken hulp. Vrienden zijn kleren komen brengen en hij heeft een set pannen gekregen. "Ik doe al 22 jaar de sleehondensport, binnen die wereld ben ik redelijk bekend. Dus mensen van Zwitserland, Oostenrijk en Tsjechië schieten zelfs te hulp. Dat geeft me moed en een warm gevoel, ondanks alle ellende." De vrienden van Marc zijn een doneeractie gestart. Op vrijdagavond staat de teller op 3300 euro. Beelden van de brand:

