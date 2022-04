Vrouw opgepakt na steekpartij, politie ontfermt zich over haar baby

Op het station van Helmond is donderdagavond een 23-jarige vrouw opgepakt die verdacht wordt van een steekpartij in Nijmegen. De verdachte had een baby bij zich toen ze werd gearresteerd.

De vrouw was betrokken geweest bij een steekpartij in Malden, in de buurt van Nijmegen. Dit gebeurde aan het Jonckherenhof. Een man raakte gewond, hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Op het station in Helmond is de vrouw aangehouden. Agenten ontfermden zich over de baby, zo schrijft de politie Helmond vrijdagavond op Instagram. Volgens de politie gaat het om een incident in de relationele sfeer.