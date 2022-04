112-nieuws: camper in vlammen op in Eindhoven • auto slaat over de kop

03.59

Op de N262 in Roosendaal is vrijdagnacht een auto over de kop geslagen. Toen de politie aankwam, werd er niemand bij de auto aangetroffen. Het ongeluk gebeurde op de weg in de richting van het centrum van Roosendaal. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Hoe de auto over de kop kon slaan, wordt onderzocht.