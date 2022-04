112-nieuws: camper in vlammen op in Eindhoven • auto's slaan over de kop

09.08

In een huis aan de Broeder Hogardstraat in Boekel hebben agenten vrijdag een hennepkwekerij ontdekt. De kwekerij, waarin bijna tweehonderd planten stonden, is ontmanteld. In overleg met het Openbaar Ministerie is er beslag gelegd op een auto. De verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. De politie kwam de kwekerij op het spoor na tips van buurtbewoners.