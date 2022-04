Nikkie de Jager wou geen eigen talkshow: 'Die hebben we al genoeg'

Nikkie de Jager, ook wel bekend als NikkieTutorials, krijgt een eigen zaterdagavondshow op RTL 4. Na haar presentatieklus bij het Eurovisie Songfestival stond de telefoon van de beautyvlogger roodgloeiend, vertelt ze bij de talkshow Jinek. Toch was het na al haar successen even nadenken voor de Udense wat ze nog wil in haar carrière.

De carrièrekansen lagen net na het Eurovisie Songfestival voor het opraken voor Nikkie de Jager, die als een van de vier presentatoren schitterde op een internationaal podium. Zo kreeg ze een verzoek voor een talkshow, maar die hebben we volgens de visagiste al genoeg in ons land.

"Ik werd bij iedereen uitgenodigd: in de tuin, op kantoor, overal", zei De Jager. Haar werd steeds dezelfde vraag gesteld: wat wil ze presenteren. "Dat is heel erg, want dat wist ik dan niet. Leuke lunch heb je dan, als je niet weet wat je wilt", lachte ze.

'Die hebben we echt genoeg'

De Jager bevond zich in een soort luxepositie: ze kon overal uit kiezen. "Een talkshow. Maar toen dacht ik: die hebben we echt wel genoeg. Maar ik kon de wereld zo groot als ik het maar hebben wou krijgen."

Het was daarom even nadenken voor de beautyvlogger wat ze nog wilde doen. "Ik heb al mijn grote dromen bereikt", vertelt ze in Jinek.

Toch is er een nieuw hoogtepunt voor Nikkie. Ze is zaterdagavond te zien in een eenmalige entertainmentshow.

'De enige echte'

In de show 'De enige echte' treden bekende Nederlandse buiten hun comfortzone en gaan ze vermomd samen met onherkenbare professionals het podium op. Aan het panel de taak om te raden wie de BN'er is. De Jager heeft als presentatrice een belangrijke rol om de show in goede banen te leiden.

Daarnaast is het voor haar een hele eer dat ze op zaterdagavond presenteert op de landelijke zender RTL 4. De afleving van zaterdagavond is voorlopig de enige, maar we hoeven de Udense niet lang te missen. Zo is ze volgende week als panellid te zien in het programma Make up your Mind, waarin bekende Nederlanders getransformeerd worden naar dragqueens.

