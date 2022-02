Nikkie de Jager beantwoordt spannende vragen: 'Mam, kijk alsjeblieft niet!'

Nikkie de Jager, beter bekend als Nikkie Tutorials, is zeer openhartig in haar laatste video op YouTube. De wereldberoemde make-up artist uit Uden geeft antwoord op 'juicy' vragen die ze haar hele carrière heeft vermeden. Tot nu. Seks, cosmetische ingrepen, alles komt voorbij. "Mam, als je kijkt: kijk alsjeblieft niet."

"Ik ga antwoord geven op allerlei sappige vragen, dingen waar ik niet eerder op in heb willen gaan. Want is het tijd voor de waarheid, mensen. Ik ga alles verklappen", zo gaat Nikkie met de billen bloot op YouTube. De vragen laten niet lang op zich wachten.

Hoe oud was je toen je je realiseerde dat je een meisje was?

"Dat heb ik altijd geweten", zegt ze. "Ik zat vast in mijn eigen lichaam, en ik begreep niet waarom ik jongenskleren moest dragen. De buitenkant klopte niet met de binnenkant." Nicky onthulde in 2020 dat ze transgender is.

Bij welke beroemdheid zou je nooit maar dan ook nooit de make-up doen?

Het antwoord is resoluut. "J.K. Rowling." De schrijfster van de Harry Potter-boeken kwam in opspraak door uitspraken over transgenders. "You can eat dirt, mam. Goodbye", zegt Nikkie.

Wanneer had je voor het eerst seks met Dylan?

"Ga ik dit echt zeggen? Okay, jullie wilden juice. We hebben even gewacht, tot de derde of vierde date. Omdat ik transgender ben en daaronder ben geopereerd, behandel ik die plek alsof het een tempel is. Netjes en veilig. Ik ben ook best onzeker als het gaat om het delen van de liefde en intiem zijn met iemand. Het kost tijd totdat iemand de 'dome' mag benaderen.