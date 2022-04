Ode aan nagellakheld Tijn met herdenkingsfontein: 'Een eer'

Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

Breda heeft er sinds zaterdag een bijzonder monument bij: een fontein op de Grote Markt waarmee Tijn Kolsteren uit Hapert wordt geëerd. Tijn is het 6-jarige zieke jongetje dat ieders hart stal door nagels te lakken voor Serious Request in 2016.

Ron Vorstermans Geschreven door

Burgemeester Paul Depla en wethouder Tim van het Hof hebben Tijns Waterplein, zoals de fontein heet, zaterdagochtend samen officieel onthuld. Dat gebeurde in het bijzijn van het gezin, familie en vrienden van Tijn. De fontein heeft de vorm van het stadswapen van Breda.

Wachten op privacy instellingen...

'Tijn wordt nooit vergeten'

Volgens Depla heeft Tijn een onuitwisbare indruk gemaakt op iedereen. "Wij vinden het een eer om de naam van Tijn te verbinden aan dit waterspeelplein op de Grote Markt in Breda. Omdat het een plek voor kinderen is. En omdat we Tijn en zijn actie voor het Glazen Huis zo nooit zullen vergeten." Tijns moeder Jolanda vertelde samen met haar man Gerrit en zoon Ries trots te zijn dat de naam van Tijn voor altijd verbonden blijft met deze bijzondere plek.

Foto: gemeente Breda

"We hopen dat hier veel mensen samen komen en de herinnering aan Tijn levend houden." Ze zei dat het Waterplein perfect past bij "waterrat en dierenvriend" Tijn. Een plek waar kinderen kunnen spelen, dieren drinken en mensen verkoeling zoeken. Tijn

De 6-jarige Tijn leed aan hersenstamkanker en kreeg landelijke bekendheid toen hij in december 2016 samen met zijn vader langskwam bij het Glazen Huis in Breda. Vader Gerrit deed het hartverscheurende verhaal van zijn zoon. Tijn had lak aan zijn ziekte en wilde daarom zoveel mogelijk nagels lakken om geld op te halen voor het Rode Kruis. Hij kreeg zelfs zijn eigen plekje in het huis van de radio-dj's om dit te doen. LEES OOK: Nagellakheld Tijn van Serious Request op 6-jarige leeftijd overleden

Foto: gemeente Breda