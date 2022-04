Wereldberoemde oranjebus wordt opgelapt voor WK voetbal in Qatar

De wereldberoemde oranjebus die sinds 2004 de Oranjesupporters vergezelt bij de grote voetbaltoernooien wordt klaargemaakt voor de reis naar Qatar. Daar wordt dit najaar het WK voetbal gehouden. De dubbeldekker staat nu in een garage in Hilvarenbeek waar de bus weer helemaal in orde wordt gemaakt. De vaste chauffeur Frans Peeters uit Chaam is optimistisch over de sportieve kansen van Oranje na de loting van afgelopen vrijdag.

Eigenlijk heeft Frans op dit moment belangrijkere zaken aan zijn hoofd. Hij heeft mensen uit de Oekraïne opgevangen. Frans kent ze nog van het EK voetbal, nu tien jaar geleden in de Oekraïne. "De mensen daar zijn enorm gastvrij, dit is wel het minste wat je kunt doen", zegt hij. Ondertussen serveren de Oekraïense vrouwen wat lekkere hapjes.

Meegesleurd

Als het WK voetbal ter sprake komt glundert de aimabele chauffeur. Sinds 2004 is Frans de vaste chauffeur van de oranjebus. Hij werd gevraagd, omdat hij vrachtwagenchauffeur was. "Je wordt meegesleurd in het enthousiasme van de Oranjesupporters. Op een gegeven moment zit je tussen de vaste groepen die bij elk toernooi zijn en dan ben je verkocht."

De oranjebus gaat met de boot richting Qatar. De bus komt aan wal in de haven van Dubai en dan nog zevenhonderd kilometer rijden. Frans draait daar, als ervaren chauffeur, zijn hand niet voor om. "Als je de afstanden bij de toernooien in Zuid-Afrika en Brazilië bekijkt, dan stelt dit niets voor."

Oplappen

De komende maanden wordt de bus opgelapt. "Met wat reparaties gaan we de bus gebruiksklaar maken. Vorig jaar hebben we er nog een nieuwe motor ingelegd, dus dat is helemaal in orde". De kritiek op Qatar als WK land, die laat Frans van zich af glijden: "Ik ben het niet eens met wat daar gebeurd is. Maar als je daar gaat kijken dan mag je bijna naar geen enkel land meer toe. Elk land is wel iets mis mee, maar het gaat om het voetbal". De stadions in Qatar zijn onder erbarmelijke omstandigheden door gastarbeiders gebouwd.

Als de loting ter sprake komt dan begint Frans te lachen. "Normaal hebben wij de mazzel niet, maar nu hebben wij het geluk aan onze zijde. Als dit nog mis gaat, dan weet ik het niet meer. De eerste ronde komen we sowieso door. Dan moeten we de halve finale zeker kunnen halen".

Van één ding kan Frans zeker zijn. De oranjebus zorgt altijd voor veel bekijks en enthousiasme. In Brazilië gingen de mensen uit hun dak als de bus onderweg was. En in Frankrijk vonden televisieploegen uit Australië en Nieuw-Zeeland de bus bijzonder genoeg om er aandacht aan te besteden.