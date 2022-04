Schmidt gelooft nog in titel en is mild voor zijn ploeg na puntverlies

Voor de neutrale toeschouwer was het een geweldige wedstrijd tussen PSV en FC Twente. Maar na het 3-3 gelijkspel lijkt de titel niet meer haalbaar voor de Eindhovenaren. Toch blijft trainer Roger Schmidt strijdbaar en gelooft hij nog in het kampioenschap. Daarnaast was hij verrassend mild voor zijn ploeg.

“Het was moeilijk en dat is het nog steeds”, zei Schmidt toen hem gevraagd werd naar de kansen in de titelrace. “Het is zeker niet onmogelijk om kampioen te worden. Alles kan nog.”

Schmidt vervolgde zijn verhaal door een glas water tevoorschijn te toveren. “Je kunt op twee manieren denken. Het glas is halfvol of halfleeg. Je kunt deze wedstrijd op twee manieren bekijken.”

Natuurlijk zag Schmidt ook dat het eerste halfuur slecht was, al relativeerde hij dat ook vrij snel. “We waren geen team. Er stonden elf individuen op het veld. Tactisch waren we niet sterk. Maar dat kan gebeuren, we zijn geen machine.”

Wie vooral weer door het ijs zakte zaterdagavond was Joël Drommel. De doelman zat er opzichtig naast bij de 1-0 en had ook de 2-0 kunnen voorkomen. Maar ook voor de PSV-goalie was Schmidt nog lief. “Het was voor hem een speciale wedstrijd. Er stond veel druk op die jongen. Iedereen keek naar hem. Hij was inderdaad vandaag niet top. Het was niet zijn beste wedstrijd. Maar hij was niet de enige die een mindere dag had.”

Al met al was het een teleurstellende avond voor PSV. En wie goed luisterde naar Schmidt kon horen dat hij heel goed wist dat de titel normaal gesproken niet meer in beeld is. “Een gelijkspel bij Twente is een prima resultaat, alleen niet goed genoeg.”