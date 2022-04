112-nieuws: man opgepakt voor inrijden op agent • schuurbrand in Schijndel

10.52

De politie heeft zaterdagavond een man in Breda opgepakt, die met zijn auto op een agent was ingereden. De agenten waren opgetrommeld vanwege een ruzie in de Laaghamlaan. Die leek in eerste instantie gesust, maar laaide toch weer op. Er kwamen meerdere politieteams naar de laan. Eén van de betrokkenen vertrok daarop met zijn auto. Daarbij reed hij rakelings langs een agent. Hij zette de auto even later in zijn achteruit en reed toen tegen de agent aan. Die kon het portier openen, de 49-jarige man uit de auto halen en arresteerde hem.