Crowdfunding en Kamervragen: Toon (90) moet tonnen betalen door drugsafval

De hoogbejaarde Toon Francken (90) uit Rijsbergen moet van de gemeente Zundert opdraaien voor het opruimen van een grote lozing drugsafval. Dat schrijft Trouw. Het zou de man vermoedelijk tonnen kosten. Er is daarom een inzamelingsactie gestart. De SP heeft Tweede Kamervragen over de kwestie gesteld.

De kwestie rondom Francken is aan het licht gekomen via Trouw. De zoon van de hoogbejaarde man stelt in het dagblad dat zijn vader verantwoordelijk wordt gehouden voor de dumping van chemische drugsafval op of in de buurt van zijn terrein in Rijsbergen.

Crowdfunding en Kamervragen

Stichting InStrepitus, dat een schone bodem nastreeft, is het daar niet mee eens en is een inzamelingsactie gestart. Op de website van de actie valt te lezen dat de stichting vindt dat Frankcen 'schuldig is bevonden zonder dat het bewezen is'.

Het doel is om in eerste instantie 100.000 euro op te halen. De teller staat rond tien uur 's ochtends nog op ruim 500 euro. Inmiddels heeft ook de landelijke SP zich bemoeid met de kwestie.

Twee SP-leden in de Tweede Kamer hebben vragen gesteld over de situatie van Francken aan ministers van Justitie en Veiligheid én Infrastructuur en Waterstaat.

'Vermoedelijke tonnen'

Drugscriminelen loosden 'grote hoeveelheden chemicaliën en oplosmiddelen in de bodem waardoor 20.000 kuub grondwater sterk verontreinigd raakte', schrijft de krant.

In de Wet bodembescherming staat geschreven dat de grondeigenaar verantwoordelijk kan worden gehouden voor het opruimen van die verontreiniging.

Volgens de krant bedragen de opruimkosten 'vermoedelijke tonnen'. De familie van Francken stelt dat de bejaarde man geen blaam treft en heeft een advocaat in geschakeld. Er loopt een bezwaarprocedure bij de gemeente.