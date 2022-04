112-nieuws: snorfietser geschept in Deurne • brand na omvallen barbecue

Foto: Walter van Bussel/SQ Vision

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je een overzicht van de ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

22.55 Snorfietser geschept door automobilist Op de Zeilbergsestraat in Deurne kwam een snorfietser frontaal in botsing met een auto. De snorfietser kwam ongelukkig terecht en is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.