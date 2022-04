Evenaring koudste aprilnacht in Eindhoven sinds het begin van de metingen

Het was bibberen zaterdagnacht. Met name in Eindhoven. Daar daalde de temperatuur naar -5,9 graden. Een dik dagrecord voor 2 april en een evenaring van de koudste aprilnacht sinds het begin van de metingen in datzelfde jaar. Op 2 april 1996 werd het daar ook -5,9 graden.

"Het was echt koud afgelopen nacht", vertelde Raymond Klaassen van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma 'Weekend!' op Omroep Brabant. "De minimumtemperatuur kwam in vrijwel heel de provincie onder de -5 uit. Het koudst was het in Eindhoven. In Woensdrecht werd het -5,0 en in Volkel -5,2. Dit waren dagrecords voor die plaatsen."

Hoe koud het in Gilze is geworden, is niet bekend. Dit meetstation is kapot. "Maar we gaan ervan uit dat het ook daar zeker -5 is geworden."

Verpieteren

Inmiddels is de temperatuur opgelopen en volgens Raymond ziet het er deze ochtend heel vriendelijk uit. "We hebben heel zonnige perioden. Maar het is wel zo dat er in de loop van de dag vanuit het noorden een enkel buitje over kan trekken. Het lijkt erop dat de meeste buien verpieteren voordat ze Brabant bereiken. Maar een enkel buitje sluit ik toch niet uit."

De temperatuur loopt bij deze afwisseling van zon en wolkenvelden op tot 7 of 8 graden 's middags.

Voorbode

Komende nacht zal het niet zo koud worden als zaterdagnacht. "Dat heeft te maken met het feit dat de bewolking vanuit het noorden gaat toenemen", legde Raymond uit. "Al kan het in het begin van de nacht nog wel rond het vriespunt zijn. Die bewolking is de voorbode voor een periode van langdurige regen in de tweede helft van de ochtend.. Het blijft ook heel de maandagmiddag en maandagavond regenen. En ook de nacht naar dinsdag zal niet helemaal droog zijn."

LEES OOK: Temperaturen gaan komende week omhoog, maar dat is niet alleen goed nieuws