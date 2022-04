Michael van Gerwen weer de oude na lastig coronajaar: 'Zit nu in m'n ritme'

Michael van Gerwen wordt gefeliciteerd door Peter Wright (foto: Taylor Lanning/PDC).

Darter Michael van Gerwen is als vanouds op dreef. In het Engelse Barnsley schreef de Vlijmenaar zaterdag het tiende Players Championship op zijn naam door regerend wereldkampioen Peter Wright met 8-4 te kloppen. Zes dagen eerder schreef hij ook al het Players Championship in het Duitse Niedernhausen op zijn naam. Na het tegenvallende jaar 2021 lijkt 'MVG' weer helemaal de oude.

Dat 'MIghty Mike' zijn vorm hervonden heeft, bleek de weken hiervoor ook al, met het winnen van twee speeldagen in de Premier League - de dartscompetitie tussen de acht beste spelers van de bond PDC - en het winnen van een EuroTour-toernooi in Duitsland.

"Het begint weer te lopen."

Is Van Gerwen weer helemaal terug? "Terug is een groot woord, maar de resultaten beginnen weer te komen", vertelde de Vlijmenaar zondagmiddag in het radioprogramma De Zuidtribune op Omroep Brabant. "Dat is heel fijn." Volgens 'MVG' heeft het teleurstellende jaar 2021 heel veel impact op hem gehad. "Ik weet wat er nodig is om toernooien te winnen, maar heel veel factoren speelden toen mee", legde hij uit. Hij wees onder meer op de coronaperiode. "Het liep niet voor honderd procent. Dan ga je zoeken en valt het niet altijd de goede kant op. Dat is zuur. Maar nu begint het weer te lopen en komen rustig aan de resultaten weer."

"Je hoofd bij het spel houden is heel belangrijk."

Toch doet hij naar eigen zeggen niets anders dan vorig jaar. "Nee, eigenlijk niet. Alleen is de voorbereiding op de toernooien nu anders omdat je nu weer wekelijks op pad bent. Je zit veel meer in je ritme. Je speelt veel meer wedstrijden en dat komt mijn spel ten goede,. Ik vind het fijn om veel wedstrijden achter elkaar te spelen. Dat zal niet voor iedereen zo zijn, maar ik denk dat ik dit wel nodig heb. Dan blijf je scherp, blijft je hoofd bij het spel. Dat moet, dat is heel belangrijk. "' Trainen is volgens Michael niet echt zijn ding. "Trainen is leuk om het goede gevoel te behouden, maar een wedstrijd nabootsen kun je dan onmogelijk. Daarom speel ik het liefst zoveel mogelijk wedstrijden op het hoogste niveau. Daar word je uiteindelijk een betere speler van."