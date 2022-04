Michael van Gerwen klopt 's werelds beste en wint weer toernooi

Michael van Gerwen op dreef (foto: PDC).

Michael van Gerwen heeft in Barnsley het Player Championship 10 op zijn naam gebracht. De drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen was in de finale van het kleine toernooi van de PDC met 8-4 te sterk voor Peter Wright. Zijn Schotse tegenstander is aanvoerder van de wereldranglijst.