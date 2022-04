Bossche kroegbaas Paul Leeyen (34) plotseling overleden: 'Rust zacht'

De Bossche middenstand rouwt vanwege het plotselinge overlijden van Paul Leeyen, de eigenaar van Proeflokaal 't Paultje en de Engelse pub Thornbridge. Leeyen overleed afgelopen vrijdag onverwacht op vakantie in Gran Canaria.

Leeyen werd in 1988 geboren in Biezenmortel en kwam in zijn middelbare schooltijd in Vught in aanraking met het Bossche uitgaansleven. Dat liet hem niet meer los en in 2012 begon hij zijn eerste kroeg in de Lepelstraat, dat werd 't Paultje. Later kwam daar Thornbridge aan de Koninginnelaan bij.