Helmond haalt wereldrecord langste waslijn nét niet: 'echt een tegenvaller'

Een weekend lang sokken aan de waslijn hangen om het wereldrecord 'Langste waslijn met sokken' te behalen. Driehonderd vrijwilligers waagden zich eraan afgelopen weekend. Zondagmiddag dachten ze het record gehaald te hebben maar de jury was onverbiddelijk: ze kwamen 250 meter te kort.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Het record van 6066 meter is in handen van de Duitse stad Halverde, de Helmonders wilden dit heel graag overnemen. Op het Piet Blomplein startte vanaf zaterdagmiddag 12.00 uur het sokken hangen. Gewapend met ruim 100.000 sokken en 105.000 wasknijpers waren alle sokken opgehangen. Jurylid Lena Kuhlmann van het Guiness Book of Records deed de jurering ter plaatse. De organisatie was eerder zondag nog vol vertrouwen, ze dachten het oprecht te gaan halen. Toch bracht Kuhlmann zondag slecht nieuws.

"Met onze berekeningen kwamen we uit op dik 7000 meter. Maar uiteindelijk kwamen we 250 meter tekort."

Initiatiefnemer Tahné Kleijn baalt ontzettend: "We dachten echt dat we het ruimschoots gehaald hadden, met onze berekeningen kwamen we uit op dik 7000 meter. Maar uiteindelijk kwamen we 250 meter tekort." Op dat moment kregen ze nog een kwartier om het record tóch te verbreken, maar er waren niet genoeg sokken voorradig. Ook de tijd ontbrak om zo'n hoeveelheid sokken op te hangen.

Vrijwilligers hangen sokken voor de langste waslijn (foto: Kia Vereijken).

Tahné heeft er wel een verklaring voor: "We hebben het té perfect willen doen. We mochten een centimeter tussen iedere sok laten, maar dat hebben we niet gedaan met het idee dat we het dan ruimschoots zouden halen. Hadden we die centimeter er wel tussen gelaten, dan was het wel gelukt. Echt een tegenvaller." Toch is de organisatie heel blij met hetgeen wat wél gelukt is, namelijk bijna 24.000 euro voor 2500 Helmondse kinderen die onder de armoedegrens leven. "Daar ging het ons om."

"Het is echt ontroerend als je ziet wat er dit weekend is gebeurd. Jong en oud, allerlei culturen, iedereen hielp mee."

Volgens de initiatiefneemster heeft het evenement veel verbintenis gebracht in het Helmondse. "Het is echt ontroerend als je ziet wat er dit weekend is gebeurd. Jong en oud, allerlei culturen, iedereen hielp mee. Ook Oekraïense vluchtelingen hebben sokken opgehangen en zij zongen op het podium het Oekraïense volkslied. Dat is een moment dat ik het niet droog hield." Zondagavond wordt de nét niet langste waslijn afgebroken. De oude sokken worden gerecycled door een textielverwerker. Ook nieuwe sokken zijn opgehangen, in de kleuren van de Oekraïense vlag. Die sokken worden aan vluchtelingen gedoneerd. De organisatie gaat komende tijd in gesprek met Stichting Leergeld van Helmond om te inventariseren waar de kinderen behoefte aan hebben. "Deze kinderen gaan we van de zomer de allerleukste dag van hun leven bezorgen."

Initiatiefnemer Tahné Kleijn.